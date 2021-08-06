صفقات الاهلي | نائب رئيس سيمبا يعلن موعد انضمام ميكيسوني للمارد الأحمر

اقترب النادي الاهلي المصري من حسم صفقة لاعب نادي سيمبا، الجناح الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني خلال الميركاتو الصيفي 2021، بحسب ما ذكره نائب رئيس الفريق التنزاني “مالمو إيريك”.

ميكيسوني ارتبط بالانضمام إلى النادي الاهلي منذ عدة أشهر، بعد أدائه الرائع في دوري أبطال أفريقيا 2021، حيث سجل 3 أهداف، منها هدف الانتصار أمام المارد الأحمر في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتحدث نائب رئيس سيمبا في إحدى القنوات المصرية، عن موقف ميكيسوني ومدى دقة الشائعات المتداولة حول حسم النادي الاهلي الصفقة لصالحه خلال الساعات الماضية.

وأكد إيريك صحة الأخبار المتداولة بشأن وصول الاهلي إلى المراحل النهائية في صفقة ميكيسوني، حيث قال: “في الحقيقة ميكيسوني قريب من الاهلي.. النادي المصري يتحدث معه حاليًا لمناقشة التفاصيل الأخيرة”.

وأضاف: “ميكيسوني سيكون لاعبًا أساسيًا في الاهلي، لديه ما يحتاجه الأحمر من مهاجم، الصفقة تمت بنسبة 90٪، واعتقد أن الإعلان الرسمي يمكن أن يحدث بحلول 15 أغسطس الجاري”.

ويعرف المدير الفني للنادي الاهلي، بيتسو موسيماني، اللاعب لويس ميكيسوني بشكل جيد، حيث سبق للأخير التدرب تحت قيادته في نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2018.

ولم يأخذ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، فرصته كاملة مع موسيماني في صن داونز، بسبب عدم اقتناع المدرب الجنوب أفريقي به حينها، ليخرج معارًا 3 مرات، قبل أن ينتقل إلى سيمبا بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي 2020.