صفقات الهلال | بن نافل يعلن التعاقد مع ماثيو بيريرا ويقدمه في باريس!

حسم نادي الهلال السعودي تعاقده بشكلٍ رسمي مع لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، “ماثيو بيريرا”، في ثالث صفقات الزعيم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وسافر رئيس نادي الهلال “فهد بن نافل” خصيصًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الخميس، وذلك من أجل استكمال كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام ماثيو بيريرا إلى كتيبة ليوناردو جارديم.

ونجح بن نافل في الحصول على توقيع بيريرا لمدة 5 أعوام على أن يتقاضى 4.8 مليون يورو كراتب سنوي، فيما سيحصل نادي وست بروميتش ألبيون على 17 مليون يورو، يتم إرسالهم إلى النادي الإنجليزي على دفعتين مجدولتين.

وأعلن نادي الهلال صفقة ماثيو بيريرا بطريقة رائعة، كما فعل مع موسى ماريجا، ولكن اللاعب البرازيلي خطف الأضواء، حيث ظهر في الفيديو التسجيلي الذي نشره الزعيم على تويتر وهو يقف بالقرب من برج ايفل في باريس، قبل أن يدخل إلى قاعة خُصصت لإعلان رغبته بالانضمام إلى الفريق السعودي.

وأثار انتقال بيريرا إلى بطل الدوري السعودي للمحترفين، غضب جماهير وست بروميتش ألبيون، بينما يشعر عشاق الموج الأزرق بالحماس الشديد للموسم المقبل، بعد سوق انتقالات استثنائي.

وصرح بيريرا علنًا عن رغبته في مغادرة وست بروميتش ألبيون في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب شعوره بعدم الاحترام، وجاءت تصريحاته ردًا على انتقادات المدير الفني الجديد للفريق، الفرنسي “فاليريان إسماعيل”، الذي زعم أن البرازيلي غير ملتزم في التدريبات.

وحرص ماثيو على توجيه رسالة إلى جماهير وست بروميتش عبر حسابه على إنستجرام، حيث قال: “من الخطأ للغاية أن يقول أي شخص انني غير ملتزم، لأنني أتدرب بشكل جيد، وأعطي 100% كل يوم”.

وتابع: “لا أريد أن أغادر النادي من الباب الخلفي، لم تكن هذه خطتي أو نيتي أبدًا، بل على العكس تمامًا، أريد أن أشكر النادي لإيمانه بي، ودعمي لمدة موسمين”.

وأضاف: “منذ ثلاثة أسابيع تلقيت عرضًا من شأنه أن يغير حياتي وحياة عائلتي إلى الأبد. لقد جئت من بدايات متواضعة، وصعدت ببطء، كنت أقوم ببناء نفسي بالكثير من العمل الجاد والتفاني، ونجحت في تحقيق ذلك”.

واختتم: “أريد أن أغادر، وأريد البحث عن تجارب جديدة ولكن أريد أن أفعل ذلك بطريقة صحيحة وعادلة، سأكون ممتنًا إلى الأبد لوست بروميتش، ولجمهوره وكل محترف يعمل في النادي والذي رحب بي بأذرع مفتوحة، ولأولئك الذين هتفوا لي في الموسمين الماضيين”.

ومن المقرر وصول اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الرياض، اليوم الجمعة، على متن الطائرة الخاصة التي تقل رئيس الهلال فهد بن نافل، وسيرتدي القميص رقم 15.

ويعد بيريرا ثالث صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي 2021، ومن المتوقع أن تكون الأخيرة، بعد التعاقد مع حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريجا من بورتو البرتغالي في صفقتي انتقال حر.

من هو ماثيو بيريرا؟

ماتيوس كوستا بيريرا المشهور بـ”ماثيو”، ولد في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وبدأ مسيرته الكروية في عمر الـ15 مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2010، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

واثناء تواجده في لشبونة، تمت إعارته ثلاث مرات، فكانت رحلته الأولى إلى فريق شافيز البرتغالي لمدة موسم في عام 2017، ثم أعير إلى نورنبرج الألماني في 2018، ووست بروميتش ألبيون في الميركاتو الصيفي 2019.

ونجح وست بروميتش في شراء ماثيو بيريرا بشكلٍ دائم مقابل 9.5 مليون يورو وبعقد يمتد حتى عام 2024، بعدما قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 8 أهداف وصناعة 20 هدفًا في التشامبيونشيب.

ورغم الظهور الباهت لألبيون في البريميرليج وهبوطه إلى الدرجة الأولى مجددًا، إلا أن بيريرا قدم موسمًا استثنائيًا، وساهم في تسجيل 20 هدفًا من أصل 35 سجلها الفريق في الدوري، حيث أحرز 11 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.