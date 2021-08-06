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الأرجنتيني روميرو ينتقل إلى توتنهام

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المنامة - ياسر ابراهيم - الأرجنتيني روميرو ينتقل إلى توتنهام

الجمعة, 06 أغسطس, 2021 - 11:00 مساءً

أكد فريق توتنهام الإنكليزي ضم المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من فريق أتالانتا الإيطالي، وقدرت قيمة الصفقة بخمسين مليون يورو، إضافة الى خمسة ملايين أخرى كمكافآت استناداً الى النتائج.
 
ولعب روميرو دوراً حاسماً الموسم الماضي في قيادة أتالانتا الى المركز الثالث في والى ثمن نهائي مسابقة ، وخاض مع الفريق بالمجمل 42 مباراة في جميع المسابقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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