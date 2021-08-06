الأرجنتيني روميرو ينتقل إلى توتنهام

أكد فريق توتنهام الإنكليزي ضم المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من فريق أتالانتا الإيطالي، وقدرت قيمة الصفقة بخمسين مليون يورو، إضافة الى خمسة ملايين أخرى كمكافآت استناداً الى النتائج.



ولعب روميرو دوراً حاسماً الموسم الماضي في قيادة أتالانتا الى المركز الثالث في الدوري الإيطالي والى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاض مع الفريق بالمجمل 42 مباراة في جميع المسابقات.