بعد انتقاله للسيتي.. جريليش الصفقة الأغلى في تاريخ البريميرليج.. وصحيفة تكشف راتبه الخيالي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، التعاقد رسميا مع اللاعب جاك جريليش، قادما من أستون فيلا، وذلك لمدة 6 مواسم مقبلة، وحتى صيف 2027، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وسيرتدي جريليش القميص رقم 10 مع مانشستر سيتي، وهو القميص الذي كان يرتديه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني الصيف الحالي في صفقة مجانية.

وكشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال جريليش، كلفت مانشستر سيتي نحو 100 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن قيمة راتب النجم الإنجليزي جاك جريليش، مع فريقه الجديد مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جريليش والذي وقع على عقد مدته 6 سنوات، حتى 30 يونيو 2027، سيحصل على أجر قدره 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بجانب بعض المكافآت مما يجعله أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما قادما من أستون فيلا، حيث خاض 213 مباراة على مدار ثمانية مواسم، وسجل 32 هدفا وقدم 43 تمريرة حاسمة.

بالإضافة إلى الإعجاب الكبير بأدائه على المستوى المحلي، حصل جاك أيضا على الثناء لمساهماته الفردية والجماعية الرائعة مع منتخب إنجلترا، حيث وصل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي يورو 2020 في صيف لا ينسى بالنسبة للجماهير في جميع أنحاء البلاد.

وقال جريليش: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي هو أفضل فريق في إنجلترا مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا النادي".

وأضاف: "خلال العشرة مواسم الماضية، فازوا دائما بألقاب كبرى. لقد نقلهم جوارديولا إلى مستوى جديد، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا. اللعب تحت قيادته والتعلم منه سيكون أمرا خاصا وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير".

وتابع: "المرافق هنا رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار لألتقي بالجميع وأبدأ اللعب".

وانضم جريليش إلى أكاديمية أستون فيلا عندما كان يبلغ من العمر ست سنوات، وجاء نجاحه الأول الملحوظ في صفوف فريق الشباب الذي فاز ببطولة NextGen تحت 19 عاما والتي نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2013.

بعمر 16 عاما فقط، تم اختياره ليجلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها فيلا بنتيجة (4-2) على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي في 31 مارس 2012.

وفي عام 2013 تم إعارته إلى فريق نوتس كاوتي، وهي الخطوة التي سرعت من عملية تطوره، حيث عززت قوة دوري الدرجة الثانية من جودته الفنية.

وخلال فترة إعارته لعب جريليش 39 مباراة، حيث سجل خمسة أهداف، قبل أن يعود إلى فيلا في الأسابيع الأخيرة من موسم 2013/14.

وظهر لأول مرة مع أستون فيلا في ملعب الاتحاد كلاعب بديل في الدقيقة 88 في المباراة التي شهدت تسجيل يايا توريه هدفا رائعا، في تقدم السيتي نحو اللقب الثاني في ثلاث سنوات، قبل أن يفوز بجائزة الهداف مع أستون فيلا في بطولة هونغ كونج سيفنز عام 2014. .

وفي الموسم التالي أكد جريليش على وجوده كلاعب كبير في أستون فيلا. حيث شارك في 17 مرة بالدوري الإنجليزي الممتاز وشارك أيضا في كل الجولات عندما وصلوا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2015، وقدم أداء بارعا في مباراة الفوز في نصف النهائي على ليفربول.

ولعب 90 دقيقة كاملة في النهائي وهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط، حيث خسر أستون فيلا برباعية نظيفة أمام أرسنال. لينهى جريليش الموسم بحصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في النادي.

وأدت إصابته في الكاحل في الموسم التالي إلى تقليل عدد مباريات، حيث خاض 27 مباراة في جميع المسابقات في الموسم الذي هبط فيه فيلا إلى دوري الدرجة الأولى، لكنه شارك في 31 مباراة في الدوري في الموسم التالي.

تم اختياره في فريق الموسم بدوري الدرجة الأولى 2018/19، حيث وصل فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عبوره للتصفيات النهائية، مع حصول جريليش على شارة القيادة في مارس من ذلك الموسم.

وفي عامه الأول بعد عودته إلى الدوري الممتاز، وصل فيلا إلى نهائي كأس الرابطة، وخسر بنتيجة (2-1) أمام السيتي، حيث خاض جريليش 41 مباراة في جميع المسابقات.

وفي موسم 2020/21، فاز بجائزة لاعب الموسم في أستون فيلا، قبل أن يخوض خمس مباريات مع منتخب إنجلترا في طريقه إلى نهائي يورو 2020، حيث صنع الفارق في مباراة الفوز الشهيرة بنتيجة (2-0) في ثمن النهائي على ألمانيا في ويمبلي.