شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يتفوق على سيراميكا بهدفى الحاوى وكهربا بالدور الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري في لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن انتزاع الثلاث نقاط لمواصلة رحلته في الدفاع عن اللقب المحلى.

وقبل موقعة الغد حرص

"الخليج 365"على تذكير قرائه بمواجهة الفريقين التي جمعتهما في الدور الأول حيث خطف فريق الأهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنئاية نظيفة على إستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان .

لعب الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكهام ، أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ، ووالتر بواليا ،

فيما يم تشكيل سيراميكا ، : عامر عامر وأحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار ، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم ، شريف دابو - شادي حسين.