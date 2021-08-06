شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأبطال.. " على موتك ..و أنا أسفة " جمل مصرية تتحفر فى ذاكرة الدورات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخطئ من يظن أن علاقة اللاعب مع مدربه تنتهى خارج صالة المنافسات ، بل تمتد لأن يتحول المدرب بمثابة الأب الروحى أو الملهم للاعب أو اللاعبة في مختلف الألعاب الرياضية ، فيكون المدرب هو روح العزيمة ، وقوة الإصرار، الذى يدفع اللاعب نحو الانتصارات.

ونجحت دورة الألعاب الأولمبية ،التي تقام بطوكيو أن تعكس روح العزيمة و الدفع للبطولة و التتويج الاولمبى بين اللاعبين ومدربيهم ، وهو ما حدث بين سيف عيسى لاعب التايكوندو ومدربه محمد مجدى، وجيانا فاروق و محمد عبد الرجال مدربها، و كيشو وزقلط المدرب الخاص به ، وفى تنس الطاولة لدى عمر عصر ومدربه أيضا.

جيانا فاروق " أنا أسفة "

ظهرت البطلة جيانا فاروق، لاعبة الكاراتية المتوجة بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020، وهى تعتذر لمدربها محمد عبد الرجال جودة، بعد خسارتها أمام البطلة الصينية فى الدور نصف النهائى باختيار الحكام.

وقالت جيانا فى الفيديو، الذى ذهبت فيه إلى مدربها عبد الرجال: "آنا آسفة.. كان نفسى أجيبلك دهب".

كيشو و 40 ثانية على موتك

(40 ثانية على موتك يا كيشو) .. جملة قالها محمد ابراهيم زقلط مدرب كيشو بطل المصارعة ، لتحفيزه قبل ثوان معدودة من التتويج بالبرونزية فى الدورة الاولمبية ، بمنافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية، و التى قادت اللاعب بالفعل لحصد ميدالية المصارعة فى الاولمبياد .

سيف عيسى و 50 ثانية وتبقى بطل يالا

كان سيف عيسى يخوض المباراة على البرونزية بشكل جيد أمام لاعب النرويج والمباراة لم تكن سهلة ، ولكن في لحظة واحدة مرت منه ضربة مرتين كانت تقدر بـ 5 نقاط ولكنه تفادها، وشعر المدرب محمد مجدى أن اللاعب تراخى نوعاً ما وعندما أراد تحفيزه قال له "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يالا"، وهى العبارة التى انتشرت بسرعة الصاروخ فى الوسط الرياضى من بعدها .