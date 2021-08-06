شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الختامي للأهلي استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام.

محاضرة بالفيديو

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا .

اجتماع تحضيري وتدريبات متنوعة

وبعد المحاضرة عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الغد.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين على وحدات تدريبية بدنية وفنية متنوعة، استعدادًا لمباراة سيراميكا المهمة غدًا السبت، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن اللقب.

رباعي حراسة المرمى

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات خاصة للرباعي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، اشتملت على وحدات تدريبية متنوعة، في إطار التحضيرات لمباراة الغد.

انتظام بيكهام

وانتظم أحمد رمضان بيكهام في مران الأهلي الجماعي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها عقب العودة من اليابان والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكان مران الفريق أمس قد شهد انتظام الثنائي محمد الشناوي وناصر ماهر في التدريبات.

ومن المقرر أن يعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق تمهيدًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا غدًا، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الغد وهو في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة بثنائية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول على استاد الأهلي we السلام المؤجلة من الجولة 22 في بطولة الدوري.