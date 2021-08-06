بعد برونزية طوكيو.. المصرية جيانا فاروق تعتزل الكاراتيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، قررت اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب تحقيقها الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقالت صحيفة "الشروق" إن جيانا أكدت في وقت سابق أنها ستكتفي بالفترة التي قضتها في الملاعب عقب انتهاء مشاركتها في أولمبياد طوكيو.

وأصبحت جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في لعبة الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية.

ونجحت جيانا في تحقيق الميدالية البرونزية عقب تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة (1-1)، في دور نصف النهائي.

واستفادت الصينية يين شياويان من قرار الحكام، بترجيح فوزها على لاعبة منتخب مصر جيانا فاروق.

وتأهلت جيانا إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد الخسارة من لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا، والأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.