شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة المصرية جيانا فاروق: سأتزوج فور عودتى ولن ألعب إلا باسم بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيانا فاروق، أول مصرية وعربية وإفريقية تحصل على برونزية الكاراتيه فى الألعاب الأولمبية، إنها حاولت قدر الإمكان أن تفعل ما عليها خلال المباراة، وأن نتيجة الترجيح كانت غير مضبوطة، وليس لدينا إمكانية الاعتراض على النتائج، والحكم هو من تسبب في حدوث ذلك وعلقت قائلة: "الحكم بوظ الماتش".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" يذاع على قناة "dmc": "التقييم يتم من خلال تقييم الهجمات الفعالة في المباراة والسيطرة على مجريات الأمور وسير المباراة.

وقال: "سأتزوج بمجرد رجوعي على الفور، وأطلب دعوات المصريين لأتوفق فيما هو قادم، ولا يمكن أن ألعب باسم بلد آخر غير مصر، الأمر مرفوض تماما بالنسبة لي".

وتابعت: "تخرجت منذ 3 سنوات، وتركيزي منصب بشكل كبير على التمرين من أجل المشاركة في الأولمبياد، ولكن قبل تخرجي كان الأمر صعب لأنني في كلية صيدلة وهي كلية عملية تتطلب التركيز".