شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيراميدز التنفيذى يطمئن على جراحة الصليبى للشناوى فى ألمانيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على زيارة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة في ألمانيا للاطمئنان عليه بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي في مدينة ميونيخ الألمانية.

وأجرى أحمد الشناوي بالأمس جراحة الرباط الصليبي بإحدى المستشفيات الألمانية بعدما فضلت إدارة بيراميدز إجراء الحارس للجراحة بالخارج، على أن يعود خلال أيام ليبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي بالقاهرة على أمل عودته إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن.

وحرص ممدوح عيد على زيارة الشناوي في المستشفى للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية، والاطمئنان على نجاح الجراحة التي أجراها الحارس الدولي، حاملا معه رسائل الدعم والمحبة من مجلس إدارة النادي ومن زملائه اللاعبين ومن جميع أفراد أسرة نادي بيراميدز، مشيدا بالروح المعنوية العالية للحارس ومؤكدا أن نادي بيراميدز يدعمه بكل قوة من أجل العودة السريعة في الفترة المقبلة.



ممدوح عيد والشناوى

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 4 لقاءات، ويتبقى له 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 41 هدف، وسكنت شباكه 34 هدف.

فريق بيراميدز خاض 14 مباراة على ملعبه، حقق الفوز في 3 مواجهات فقط أمام الإنتاج الحربى والمقاولون والطلائع، وتعادل في 8 مواجهات وتعد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق هي الأكثر في مشوار الفريق، وتعرض بيراميدز للخسارة على أرضه في 3 مواجهات.

فى المقابل خاض بيراميدز 14 مباراة خارج أرضه حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة فقط.