شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يختتم مران الأهلي بفقرة جمل خططية لتنفيذها في مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

جاء الاجتماع في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين على وحدات تدريبية بدنية وفنية متنوعة، في إطار التجهيزات الخاصة بمباراة سيراميكا المرتقبة غدًا السبت، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الدفاع عن اللقب.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وهو في صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا غدًا السبت، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏