شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحفيزية ومران تكتيكى للاعبى الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك، رسائل تحفيزية قبل استئناف الفريق مباريات بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث أكد المدير الفني للاعبين ضرورة خوض اللقاء من أجل الفوز فقط.

وخضع لاعبو الفريق لبعض التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران، حيث يسعى باتريس كارتيرون إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

وركز كارتيرون على تنفيذ بعض الأفكار الخططية والفنية خلال المران، حيث شهد مجموعة من التدريبات الفنية تم التركيز خلالها، على إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن، وحرص المدرب على تصحيح أوضاع اللاعبين في أكثر من موقف مختلف.

ويواجه الزمالك نظيره المحلة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 جولة من عمر البطولة.