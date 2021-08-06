شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض تقسيمة قوية فى ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم الجمعة فريق الأهلي مرانا قويا وتقسيمة جماعية في ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا غدا السبت في المباراة المؤجلة من السبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لهذه المواجهة الصعبة.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة الجري حول الملعب وتدريبات بدنية تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال في بداية المران وكذلك بعض التدريبات البدنية لجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الغد.

كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل ياناكون والتي شهدت عودة محمد الشناوي قائد الأهلي عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء مشاركته رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

فيما عقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا ، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما انتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الجماعي اليوم بعد انتهاء الراحة المحددة له بعد العودة من اليابان، عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان محمد الشناوي وناصر ماهر لاعبا الأهلي والمنتخب الأولمبي قد انتظما في المران أمس، قبل أن يتواجد اليوم أحمد رمضان بيكهام في التدريبات الجماعية للفريق.