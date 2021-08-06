شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وإبراهيم عادل وجلال يدعمان بيراميدز فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وإبراهيم عادل وإسامة جلال، لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وكان اليونانى تاكيس جونياس استبعد الثلاثى من مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت الأربعاء الماضى على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، نظرًا لعودة اللاعبين مع بعثة المنتخب الأولمبى فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وكان من الصعب الاعتماد عليهم بسبب تغيير الساعة البيولوجية.

ووضع المدير الفنى لبيراميدز برنامج خاص للثلاثى رمضان وإبراهيم وجلال لتأهيلاهم قبل الاعتماد عليهم فى مواجهة طلائع الجيش.

ويفقد فريق بيراميدز جهود لاعبيه أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف، حيث حصل فتحي ودونجا على بطاقتين صفراوتين في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.