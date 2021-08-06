شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: جالاتا سراي يجهز عرضا جديدا لشراء ديانج من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي جالاتا سراي التركي مصمم على التعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعى لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي وقيد اللاعب في قائمة فريقه الذي يستعد لانطلاقة الموسم المقبل من الدوري التركي.

شدد المصدر على أن جالاتا سراي يستعد لتقديم عرض مالي جديد بشأن الدبابة المالية، من أجل إقناع مسئولي الأهلي بالتخلي عن ديانج في الصيف الحالي والظفر بالصفقة التي ينافسه على الفوز بها أكثر من نادي مثل أوساسونا الإسباني وبعض الأندية الخليجية.

وسبق وقدم جالاتا سراي عرضا للأهلي من أجل ضم ديانج مقابل 5 مليون و300 ألف دولار مع أحقية الأهلي في الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب لأي نادي في المستقبل، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض التركي وتمسكت بضرورة أن يكون المقابل المالي لا يقل عن 8 ملايين دولار أو 7 ملايين مع الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب المالي في المستقبل.

ويقدم ديانج عروضا قوية مع الأهلي في الفترة الأخيرة وبات من أهم اللاعبين الأجانب في صفوف النسور الحمر وساهم معه في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والدوري المصري وكأس مصر والسوبر الإفريقي.