شكرا لقرائتكم خبر عن موبايل "موسيمانى" أبرز مشاهد حضور الأهلى لملعب التتش استعدادا لـ"سيراميكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى مجموعة من الصور للاعبي القلعة الحمراء ومديرهم الفني الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خلال توافدهم إلى ملعب التتش لخوض التدريب الأخير استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها غد السبت في الجولة المؤجلة من الأسبوع 23 من الدوري.

وأظهرت الصور استعمال موسيمانى لموبايله الخاص قبل بدء التدريبات الجماعية في الوقت الذى ظهر فيه المالى أليو ديانج خلال إلتزامه بالإجراءات الاحترازية وارتدائه الكمامة فضلا عن التفاؤل الذى ظهر عليه الثنائى أيمن أشرف وبواليا.

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا في بطولة الدوري المصري العديد من التغييرات يأتي في مقدمتها عودة محمد الشناوي للدفاع عن عرين الفريق بعدما غاب الفترة الماضية لتواجده مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو الحالية.

وينوي بيتسو موسيماني إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي أمام سيراميكا غداً ، السبت، في بطولة الدوري وعودة على لطفي لدكة البدلاء كما يعود أيمن أشرف لخط دفاع الفريق بعدما غاب عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف وسيعود أيمن أشرف بدلاً من رامي ربيعة.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد سيراميكا غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والاستمرار في مواصلة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري.

ويعقد موسيماني محاضرات فنية مع لاعبيه اليوم من أجل مطالبتهم بضرورة التركيز الشديد واستعادة مستواهم المعهود الذي ظهروا عليها في مبارياتهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباريات المتبقية من عمر الدوري، وضرورة واللعب بروح وعزيمة عالية على مدار الـ90 دقيقة، لاسيما أن المباريات المتبقية ستكون صعبة ولا توجد مباراة سهلة مع الدخول للأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وتأكد غياب المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويخضع المدافع المغربى لمسحة طبية خلال الايام المقبلة لحسم موقفه من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة على استاد الاسكندرية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن المدافع المغربى بدر بانون سوف يخضع لبرنامج علاج مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به بمسحة كورونا.

وأوضح أن اللاعب خضع للعزل الاحترازى فى منزله، مع استمرار متابعته من جانب الجهاز الطبى، على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون عن قائمة الفريق التى واجهت وادى دجلة أمس الأول ، الأربعاء، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز التى فاز بها الفريق بهدفين لهدف.