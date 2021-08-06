شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. لعنة الأرض تضرب بيراميدز بعد 28 مباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز 28 مباراة حتى الأن في مسابقة الدورى الممتاز، منهم 14 لقاء خاضهم الفريق على ملعبه "برج العرب" إلا إنه لم ينجح في استغلال عامل الأرض في تلك المواجهات، والتي جاءت معظمها مابين خسارة وتعادل الأمر الذى أدى لفقدان الفريق السماوى العديد من النقاط في صراع الدورى.

بيراميدز يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 4 لقاءات، ويتبقى له 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 41 هدف، وسكنت شباكه 34 هدف.

فريق بيراميدز خاض 14 مباراة على ملعبه، حقق الفوز في 3 مواجهات فقط أمام الإنتاج الحربى والمقاولون والطلائع، وتعادل في 8 مواجهات وتعد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق هي الأكثر في مشوار الفريق، وتعرض بيراميدز للخسارة على أرضه في 3 مواجهات.

فى المقابل خاض بيراميدز 14 مباراة خارج أرضه حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر مباراة واحدة فقط.

وجاءت مباريات بيراميدز على أرضه كالتالى..

بيراميدز 1 : 2 الاتحاد السكندرى

بيراميدز 1 : 1 الزمالك

بيراميدز 3 : 2 الإنتاج الحربى

بيراميدز 1 : 1 وادى دجلة

بيراميدز 3 : 1 المقاولون العرب

بيراميدز 0 : 0 الأهلى

بيراميدز 1 : 0 طلائع الجيش

بيراميدز 1 : 1 الجونة

بيراميدز 1 : 1 المقاصة

بيراميدز 2 : 4 سيراميكا

بيراميدز 0 : 3 سموحة

بيراميدز 1 : 1 إنبى

بيراميدز 1 : 1 البنك الأهلى

بيراميدز 2 : 2 الإسماعيلى

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل على جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.