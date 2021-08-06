شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يطلب جلسة تحديد مصير العروض مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي عقد جلسة مع مسئولو النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره وإختيار عرضاً من العروض المحلية التى تلقاها الفترة الماضية.

وبات رحيل ناصر ماهر عن الأهلي مسألة وقت فقط بعدما رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وإرتبط أسم ناصر ماهر الفترة الماضية بعدة عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز وسموحة والإتحاد السكندري ، ويرغب ناصر ماهر في حسم موقفه سريعاً من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل منها له بالتنسيق مع إدارة الاهلي.

من ناحية أخرى ، يناقش مسئولو النادى الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى بدلاً منه.

وبات انتقال بيرسى تاو للأهلى مسألة وقت بعدما اقترب مسئولو القلعة الحمراء من ضم اللاعب بشكل نهائى عقب نجاح المفاوضات بين الأهلى والنادى الإنجليزى.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل الكونغولى والتر بواليا بنهاية الموسم الجارى وسيتم التعاقد مع الموزمبيقى لويس سيمبا التنزانى بدلاً منه.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو القلعة الحمراء موسيماني فى اللاعب الأجنبى الذى سيرحل من أجل قيد بيرسي تاو بدلاً منه، حيث تشير الدلائل إلى أن الأهلي سوف يستغني عن النيجيرى جونيور أجايى أو المالى آليو ديانج.

الأهلى يترقب احتراف ديانج فى أوروبا بعدما تلقى عروضاً من أندية خارجية أبرزها من جالطة سراى التركى وآخر من الدورى الإسبانى تردد أنه من أوساسونا.

حال احتراف ديانج سيتم قيد بيرسي تاو بدلاً منه، أما حال فشل احتراف اللاعب المالى سيتم الأستغناء عن جونيور أجايى.

على صعيد متصل ، كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن نجاح الأهلى فى حسم صفقة بيرسي تاو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

ووفقا لصحيفة "TimesLIVE" الجنوب أفريقية فإن بيرسي تاو سوف يوقع عقود انضمامه بشكل رسمى لصفوف النادى الأهلى اليوم الجمعة، بعد توصل المارد الأحمر إلى إتفاق نهائي مع برايتون الإنجليزي حول إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وأضافت الصحيفة أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، هو المحرك الرئيسي للصفقة فى ظل إصراره على ضم اللاعب، لرغبته فى استمرار تفوق المارد الأحمر على المستوى الأفريقى بجانب المشاركة فى كأس العالم للأندية باليابان.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

وحدد النادى الإنجليزى فى وقت سابق سعر بيع تاو وقدره 6 ملايين يورو، لكن فى الفترة الأخيرة، خفض برايتون مطالبه المادية عند 4 ملايين يورو.