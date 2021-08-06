شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض فوافي بعد رحيله عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق الفيومي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي من مسئولي الدراويش التعاقد مع فوافي كم أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل ، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرنه على صناعة الفارق حال انضمامه للدراويش.

ورحل فوافي عن المقاصة لسبيين الأول تقدم اللاعب في السن بعد تخطيه حاجز الـ30 عاما وتراجع أدائه البدني داخل الملعب والثاني هي ارتفاع قيمة عقده الذي كان يقترب من 300 ألف دولار سنويا.

على جانب آخر، ينوي الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل الدفع بعدد من الوجوه الشابة في مباراة الفريق الفيومي ضد سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، بعد ظهور اللاعبين الصاعدين بشكل مميز مع المقاصة في الفترة الماضية.

من جانبه أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن هناك أكثر من لاعب شاب سيتواجدون في قائمة مباراة سيراميكا المقبلة، مثل زياد أشرف "صانع ألعاب" وبسام هويدي "جناح أيمن" وأحمد رأفت "لاعب وسط" ومحمد كمال "لاعب وسط".

شدد أن سياسة الجهاز الفني تعنكد على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين ليكون لهم دور مع الفريق الفيومي في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي، لاسيما بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز، على أن يتم الاستعانة بهم في الموسم المقبل بشكل كبير.

أضاف أن الجهاز الفني يرغب في الاعتماد على أبنائه من قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة مثلما يفعل أكثر من نادي بالدوري مثل إنبي وسموحة.