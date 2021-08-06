الحكام تُعين الغندور لمباراة الزمالك والمحلة.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأطقم التي ستُدير مباراتي يوم غد السبت ضمن منافسات دوري WE.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة اليوم (الجمعة)، مهمة قيادة مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيميًا لأحمد الغندر على أن يُساعده محمود أبو الرجال وخالد حسين بينما سيكون أحمد العباسي حكمًا رابعًا على أن يتولى صبحي العمراوي مهمة حكم الفيديو ويُساعده أحمد حمدي.

ويلتقي الزمالك نظيره غزل المحلة على استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.

وأشارت لجنة الحكام، إلى أن أمين عمر سيقود مباراة الأهلي ونظيره سراميكا كليوباترا تحكيميًا على أن يُساعده يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح ومحمد حسن كحكم رابع فيما سيتولى نادر قمر الدولة مهمة حكم الفيديو ويساعده حمادة الجلاوي.

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة مسا يوم غد على ملعب استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من بطولة دوري WE.