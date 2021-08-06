مصدر بالأهلي لمصراوي: أكرم توفيق لا يعاني من الإصابة وحصل على راحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي لا يعاني من أي إصابات، ويخوض تدريبات بدنية بعدما حصل على راحة سلبية الفترة الماضية بسبب معاناته من إرهاق شديد بسبب توالي المباريات في مختلف المنافسات.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي أن أكرم توفيق حصل على راحة سلبية طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإرهاق الشديد نتيجة خوضه عدد كبير من المباريات كأساسي سواء مع الاهلي أو المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يظهر أكرم توفيق في مران الأهلي الجماعي اليوم مما أثار الشكوك حول تعرض اللاعب للإصابة.

وأضاف: "أكرم توفيق خاض مرانه اليوم في صالة الألعاب الرياضية النادي تجنباً للإصابة وهو جاهز في أي وقت للدخول في تشكيل الفريق والقرار يخص الجهاز الفني ".

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 أو 24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي 26 أو 27 أغسطس.‏