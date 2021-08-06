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النني يحتفل بجائزة هدف الموسم في أرسنال ويشكر الجماهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الدولي المصري محمد النني بجائزة هدف الموسم في أرسنال وتسلم الجائزة من ناديه اللندني ليشارك الجمهور سعادته بها.

النني سجل هدفاً صاروخياً في شباك أوليمبياكوس اليوناني في بطولة الدوري الأوروبي، ليتوج بجائزة هدف الموسم.

وعبر حسابه على "تويتر" قال النني :"سعيد للغاية بجائزة هدف الموسم 2021-2020، أشكر كل شخص قام بالتصويت لصالحي، وممتن جداً لدعمكم".

ويستعد النني لانطلاقة الموسم الجديد بطموحات جديدة مع أرسنال الساعي للعودة من جديد إلى المنافسة على لقب والعودة إلى .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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