مورايس لمصراوي: مورينيو مدرب مختلف.. الدوسري أفضل لاعب سعودي دربته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد رجب:

تجربة قصيرة مع الهلال ولكنها تركت أثراً كبيراً مع الجماهير، تحقيقه للدوري كان الحدث الأبرز بين جميع مشجعي الزعيم السعودي. ومن قبله درب الشباب وحقق كأس السوبر السعودي. كما أنه كان مساعدا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يتحدث جوزيه مورايس عن كل هذه الأشياء والمزيد في حوار خاص ليلا كورة.

عملت مساعدًا مع مورينيو، لماذا يختلف عن جميع المدربين الموجودين في العالم؟

مورينيو مختلف في نواحٍ كثيرة جدآ ودائما يميز نفسه عن الآخرين بسبب قدرته الكبيرة على التكيف.

توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بورتو، وحصل على البريميرليج مع تشيلسي.والتغلب على أفضل برشلونة في التاريخ وتحقيق الليجا. كما أنه حصل على الثلاثية مع إنتر ميلان. كلها أشياء لم يستطع فعلها سوى مورينيو، منهجيته في التدريب والتعامل مع اللاعبين وقدرته على التواصل معاهم تجعله مرجعاً في كرة القدم لعقود مقبلة.

شخصياً كانت تجربة رائعة أن أعمل معه لعدة سنوات، وأن أكون بجانبه في الكثير من الأشياء.

حدثنا عن تجربتك مع الشباب، ولماذا لم تستمر كثيرًا مع الفريق؟

تجربة الشباب كانت رائعة بالنسبة لي، حيث حققت كأس السوبر السعودي هناك، الأجواء في النادي كانت رائعة سواء من جانب اللاعبين حتى المشجعين، أما عن رحيلي من الفريق، في الحياة ليس لدينا إجابات لكل شيء، أنا سعيد باللحظة وأتذكر ما يسعدني دائما.

أتيت للهلال في ظروف صعبة، كيف نجحت في التعامل مع هذه الأمور؟

لقد توليت مهمة تدريب الهلال، وأنا أعلم صعوبة المهمة، كان لدي القليل من الوقت، لكي يتوج الفريق بلقب الدوري، لذا كان علي التركيز على الجوانب التي أعرف أنها يمكن أن تحسن أداء الفريق، ولحسن الحظ، وجدت مجموعة من اللاعبين الرائعين والمساعدين وأعضاء مجلس الإدارة الذين منحوني الثقة للقيام بعملي بشكل صحيح، لقد كان من دواعي سروري أن يصبح الهلال بطلا للدوري السعودي وأنا مدرب للفريق، متأكد أن النادي يكن الاحترام لي، كما أفعل أنا.

الجماهير في انتقاد كبير للاعب فييتو، ماذا تقول لهم؟

فييتو لاعب جيد، ويساعد زملائه في الفريق وهو معتاد على اللحظات الجيدة والسيئة. هو يمكنه إحداث الفارق ومساعدة أي فريق يفوز بالألقاب.

ما رأيك في تواجد 7 لاعبين أجانب بكل نادي في الدوري السعودي؟

احترم كثيرا العمل الذي تقوم به السلطات السعودية في كرة القدم، خلال الأعوام الأخيرة.

تطور الدوري من حيث التأثير والأهمية ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن عالميا أيضا، يمكن للاعبين الأجانب إذا تم اختيارهم بشكل جيد في المساعدة بتطوير الدوري السعودي ومساعدة اللاعبين السعوديين أيضاً في نقل معارفهم وخبراتهم في كرة القدم الأوروبية.

من اللاعب الذي أعجبك في الدوري السعودي خلال فترتك القصيرة؟

لقد تأثرت كثيرًا بالجودة الرائعة للاعبين خاصة في الهلال. لا يمكنني تسليط الضوء على لاعب واحد لأنني عملت مع العديد من اللاعبين الرائعين بالهلال ، سواء من السعوديين والأجانب.

ما رأيك في اختيار إدارة الهلال بالتوقيع مع جارديم؟

يجب على الإدارة اتخاذ القرارات وأنا كمدرب احترم هذه القرارات، هم يريدون الأفضل للنادي وجارديم مدرب جيد وأظهر أنه يتمتع بالكثير من الجودة، أتمنى له الأفضل وأتمنى أن يكون قرار الإدارة هو الأفضل للنادي.

دربت في إفريقيا، ما الفارق بين الكرة الآسيوية والإفريقية؟

بالتأكيد هناك العديد من الاختلافات في كثير من الجوانب، مثل تنظيم المسابقات، عقلية كل من اللاعبين والإدارة، أجواء وظروف التدريبات، كل شيء مختلف، كمدرب تتمثل مهمتي دائما في فهم السياق بأسرع ما يمكن والتكيف على الظروف المحيطة من أجل تحقيق نتائج جيدة في أسرع وقت ممكن.

في النهاية كرة القدم هي لغة عالمية في حد ذاتها، وكل ما يهم هو الفوز بالمباريات وتحقيق الألقاب.

وسبق لمورايس تدريب الترجي التونسي لمدة 6 أشهر عام 2014.

ما رسالتك إلى جماهير الهلال السعودي، وهل تتمنى العودة إلى الفريق في وقت لاحق؟

قضيت وقتا رائعا في الهلال، وكنت فخورا جدا بمساعدة الفريق على تحقيق الدوري السعودي، شعرا بأنني في بيتي منذ اليوم الأول، وكان رائعا أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الكبير، أما عن المستقبل إذا عدت إلى الدوري السعودي وإلى الهلال فأنا متأكد أنني سأعمل على تحقيق نفس النجاح الذي حققته في الموسم الماضي، وهذا هو هدفي هو الفوز بالألقاب وترك بصمة مميزة في أي نادي أعمل معه.

من هو أفضل لاعب سعودي دربته؟

أرى أن بعض اللاعبين لديهم القدرة على أن يصبحوا نجوم مميزين . لقد تأثرت بجودة العديد منهم وعلى سبيل المثال سالم الدوسري وهو لديه القدرة على أن يكون واحدًا من الأفضل.