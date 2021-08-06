صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يغلق الباب في وجه ميسي ويغازل هاري كين

قلل بيب جوارديولا من احتمالية انضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021، خاصة بعد إتمام التعاقد بشكلٍ رسمي مع صانع الألعاب الإنجليزي جاك جريليش.

وأعلن نادي برشلونة مساء أمس الخميس، أن ميسي سيغادر الكامب نو، بعدما فشلت كل محاولات الإدارة في إتمام تجديد عقده وتسجيله، بسبب القيود المالية.

وارتبط اسم ميسي بالانضمام إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خلال الساعات الماضية، ولكن جوارديولا أصر على أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لن يصل إلى ملعب الاتحاد بعد أن أنفق النادي رقمًا قياسيًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني لجلب جاك جريليش من أستون فيلا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “كنا مقتنعين بشكل لا يصدق بشأن التعاقد مع جاك جريليش، وفي الوقت ذاته كنا مقتنعين ايضًا بأن ميسي سيبقى في برشلونة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “أصبح ميسي خارج خططنا في الوقت الحالي، وبصفتي مشجعًا لبرشلونة، لقد كانت مفاجأة، كنت أود أن ينهي مسيرته مع الفريق. ورغم ذلك انا ممتن لأكثر لاعب غير عادي رأيته في حياتي”.

جوارديولا يغازل هاري كين

وعلى ما يبدو أن مسألة ابتعاد مانشستر سيتي عن التعاقد مع ليونيل ميسي ليست بسبب الأموال على الإطلاق، أكثر ما هي أمور فنية تدور في عقل بيب جوارديولا الذي يرغب في حل مشكلة المهاجم الصريح، بعد رحيل سيرجيو أجويرو، وتراجع مستوى جابرييل جيسوس.

ويرى جوارديولا أن جاك جريليش بالإضافة إلى كيفين دي بروين سيلعبان نفس دور ليونيل ميسي، لذلك بدأ المدرب الإسباني يغازل المهاجم الإنجليزي هاري كين من أجل ترك توتنهام والإنضمام إلى كتيبة مانشستر سيتي لإكمال القطعة الناقصة في تشكيلته.

سوق مانشستر سيتي الصيفي لم ينته بعد، هكذا قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي، وهو ما يعني عدم استسلام مانشستر سيتي أمام توتنهام الذي يرفض الدخول في أي مفاوضات تخص رحيل نجمه هاري كين في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال جوارديولا: “هاري كين مهاجم موهوب بشكل استثنائي وبالطبع نحن مهتمون للغاية لكن إذا لم يرغب توتنهام في البيع.. بالطبع سنحاول مجددًا، وإذا كان لا يريد التفاوض، حينها سينتهي كل شيء”.

وأضاف: “هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كين، لسنا استثناء. ولكن نحن مهتمون به للغاية”.