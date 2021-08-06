لماذا رحل ميسي عن برشلونة؟ سياسة لابورتا وتيباس وأمور أخرى

رحل ميسي عن فريق طفولته برشلونة بشكل مفاجيء يوم الخميس 5 أغسطس 2021، وهو اليوم الذي سيبقى عالقًا في أذهان عشاق كرة القدم إلى ما شاء الله، بعدما شهد على نهاية درامية غريبة لمسيرة من ذهب للاعب كرس حياته من أجل فريق واحد لمدة عقدين.

كما يُقال دائمًا «تتعدد الأسباب والموت واحد» فكذلك تعددت دوافع وأسباب رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، لكن النهاية كانت واحدة باتخاذه لأصعب قرار في مسيرته الكروية بالرحيل عن كامب نو، بعد مشوار مُرصع بالانجازات والألقاب الجماعية والفردية بالقميص الأزرق والأحمر.

نادي برشلونة وليونيل ميسي أعلنا طلاقهما الرسمي على الملأ بعد شراكة امتدت لنحو 18 عامًا، منذ أول ظهور ليونيل مع فريق برشلونة C عام 2003، قبل أن يشارك في الدوري الاسباني مع الفريق الأول عندما كان عمره 17 عامًا فقط في شهر أكتوبر من عام 2004.

لا شك أن خبر انفصال ميسي عن برشلونة نزل كالصاعقة على جميع عشاق برشلونة، فقد أشارت جميع الدلائل إلى توصلهما إلى اتفاق رسمي، على أن يتم اعلان تفاصيل الصفقة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، لكن حدث العكس، وغادر ميسي دون أن يودع عشاق البرسا بالصورة التي تليق بمسيرته الحافلة.

وقرر النادي الكتالوني إصدار بيان رسمي يوضح فيه أسباب إنهيار مفاوضات تمديد عقد ليونيل ميسي حتى سن الاعتزال.

وأرادت إدارة برشلونة إلقاء اللوم بشكل صريح وواضح على رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تياس، قائلة في البيان الرسمي الذي صدر مساء الخميس «على الرغم من التوصل لاتفاق بين النادي وليو ميسي، لا يمكن اعتماد هذا الاتفاق بشكل رسمي بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية المرتبطة بقوانين الرابطة الإسبانية».

وأوضح برشلونة بقوله «أمام هذه الوضعية (العراقيل الاقتصادية)، لن يبقى ليونيل ميسي لاعبًا في برشلونة، الطرفان يأسفان جدًا لحدوث ذلك لأن رغبات اللاعب والنادي لم تتحقق».

وختم البيان «يريد برشلونة من أعماق قلبه توجيه الشكر إلى ميسي الذي ساهم في هذه المؤسسة، ويتمني له الأفضل في حياته الشخصية والاحترافية».

لكن السبب الذي روجت له إدارة برشلونة بشأن «العراقيل الاقتصادية المفروضة من رابطة لا ليجا» ليس الوحيد، فهناك المزيد من الأسباب التي ترتب عليها رحيل ليونيل ميسي بهذه الطريقة الصادمة للجميع، نستعرضها معكم في سياق هذا التقرير.

سياسة برشلونة الجديدة تغضب ميسي

اتبع برشلونة سياسة جديدة في الميركاتو الصيفي 2021 بعد عودة الرئيس السابق جوان لابورتا، اعتمدت في الأساس على الصفقات المجانية والتعاقد مع لاعبين برواتب متوسطة، الأمر الذي أضعف من سوق النادي، وهو الأمر الذي أغضب ليونيل ميسي كثيرًا.

برشلونة تعاقد مع سيرخيو أجويرو فقط لأنه سيرضى بأي راتب سنوي بعد تسريحه من مانشستر سيتي الذي رفض تمديد عقده المنتهي في بداية هذا العام، وليس لسبب فني أو مستقبلي واضح، فقد تجاوز «الكّون» حاجز الـ 33 عامًا وتراجع مستواه بصورة مُخيفة في الآونة الأخيرة.

وممفيس ديباي لم يكن الصفقة التي يَحلم بها ليونيل ميسي للمنافسة على الثلاثية الموسم المقبل، بسبب تذبذب مستواه وصعوبة تأقلمه السريع على طريقة اللعب، كما أنه فشل من قبل حين وضع تحت ضغط الأندية الكبرى في مانشستر يونايتد.

وقالت إذاعة RAC1 الكتالونية إن ميسي تحدث مع جوان لابورتا في الأسابيع الماضية عن عدم رضاه على صفقات برشلونة هذا الصيف، وتحفظه على التشكيلة الحالية للفريق.

وأوضحت «ميسي قدم العديد من الاقتراحات إلى إدارة برشلونة قبل مدة من بداية الموسم مثل ضم المدافع الدولي الارجنتيني ونجم دفاع اتالانتا الايطالي كريستيان روميرو».

ويبدو أن ميسي لم يقتنع بانضمام المدافع اليافع ديريك جارسيا القادم بالمجان من مانشستر سيتي، بسبب قلة عدد مشاركاته مع السيتي خلال المواسم الماضية، كما أنه كان يتمنى لاعب آخر من الدوري الفرنسي وهو نيمار دا سيلفا وليس ممفيس ديباي.

بقاء رونالد كومان من أسباب رحيل ميسي

تحفظ ليونيل ميسي كثيرًا على قرار استمرار رونالد كومان وتمسك إدارة برشلونة بإبقاءه في منصب المدير الفني لموسم جديد رغم اخفاقه الفني الواضح للعيان في المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وودع برشلونة الصراع السهل على لقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات من الموسم الماضي، دون أي استغلال يذكر لكثرة سقوط أتلتيكو مدريد وريال مدريد في النصف الثاني من الموسم.

كما خسر البرسا نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أثلتيك بلباو في الأندلس، وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان دون أي مقاومة تذكر، وخسر على ملعب كامب نو 4/1 قبل التعادل 1/1 في لقاء الإياب.

ما دخل تيباس ورابطة الدوري الاسباني في رحيل ميسى؟

طلبت إدارة برشلونة من رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس استثناء ميسي من القوانين الجديدة المتعلقة بفرض سقف رواتب محدد على جميع الأندية، والتي تمنع زيادة رواتب اللاعبين عن 80٪ من دخل كل نادي مشارك في بطولتي الدوري الاسباني الدرجة الاولى والثانية.

ووافقت رابطة الاندية الاسبانية المحترفة على طلب البرسا في البداية، الأمر الذي دفع جوان لابورتا نحو المضي قدمًا في عملية اتمام الاتفاق الجديد مع ميسي أثناء وبعد تتويج الارجنتين بكوبا اميركا 2021 في البرازيل خلال شهر يوليو الماضي.

لكن لاسباب مجهولة قرر تياس التمسك بالقانون الجديد وإلغاء الاتفاق الذي أبرمه مع لابورتا الذي وعده بالاستغناء عن بعض اللاعبين كي لا يخل البرسا بهذا القانون الصارم.

وقبل كل ذلك، كان لابورتا قد نجح في إقناع ميسي بتقليص راتبه للنصف تقريبًا، كنوع من المساهمة والمساعدة الخاصة لإدارة البرسا في محنتها الاقتصادية والمالية الحالية.