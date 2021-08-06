صفقات باريس سان جيرمان | وصول ميسي سيزيد احتمالية بقاء مبابي!

عاد باريس سان جيرمان إلى المنافسة على التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي” في الميركاتو الصيفي 2021، بعدما أعلن برشلونة بشكلٍ رسمي رحيله عن الكامب نو بسبب فشل إكتمال عملية تجديد عقده.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن باريس سان جيرمان لم يفكر مرتين للرد على اتصال وكيل أعمال البرغوث ووالده “خورخي ميسي“، في وقت متأخر من يوم الخميس، وذلك لمعرفة ما إذا كان النادي في وضع يسمح له بالتعاقد مع نجله.

وعلى الرغم من التعقيدات المالية التي تواجه باريس سان جيرمان والتي قد تجعله يضحي بالنجم كيليان مبابي، من أجل ميسي، إلا أن إدارة الفريق برئاسة ناصر الخليفي بدأت بالفعل المفاوضات مع وكيل أعمال النجم الأرجنتيني.

وأفادت صحيفة ماركا، أن باريس سان جيرمان يواجه ديونًا بقيمة 200 مليون يورو هذا الموسم، ولكن الإدارة تحاول إيجاد طريقة تسمح لهم بالحفاظ على مبابي، مع سداد هذا المبلغ الضخم لتمهيد طريق وصول ميسي.

وأكد مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو هذا الأمر قبل قليل، وصرح: “وصول ميسي إلى باريس سان جيرمان لا يعني اطلاقًا رحيل كيليان مبابي عن الفريق”.

وتتمثل خطة الفريق الباريسي في الوقت الحالي، وضع العديد من نجومه في قائمة سوق الانتقالات، وعلى رأسهم أنخيل دي ماريا الذي جدد عقد للتو في بارك دي برينس حتى عام 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وتحصل باريس سان جيرمان على 7 ملايين يورو فقط من عمليات البيع خلال الميركاتو الصيفي 2021، عندما تخلى عن الظهير الأيمن ميتشيل باكر لصالح باير ليفركوزن الألماني قبل أيام قليلة، ويطمح ناصر الخليفي للتخلص من، ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا، أندير هيريرا، تيلو كيرير، دانيلو بيريرا، لايفن كورزاوا، بالإضافة إلى سيرجيو ريكو وكيلور نافاس.

في المقابل تعاقد النادي الفرنسي مع أشرف حكيمي نظير 60 مليون يورو، كما ضم سيرجيو راموس، جورجينيو فينالدوم، جيانلويجي دوناروما، بشكلٍ مجاني بعد انتهاء عقودهم من أنديتهم.