شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ُظلمت جيانا فاروق فى أولمبياد طوكيو وحرمت من الذهب..خبير تحكيمى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء التحكيم في الكاراتيه ، أن كيفية تعرض جيانا فاروق للظلم التحكيمى خلال مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وكان من المفترض أن تتأهل إلى المباراة النهائية ، وليس الفوز ببرونزية فقط .

وقال الخبيرالتحكيمى أن لاعبة الصين تقدمت بالفوز 1/0 ، ثم تعادلت جيانا 1/1 بعد أفقدت لاعبة الصين ميزة التسجيل المبكر ، وهى التي تعنى أن اللاعب الذى يتقدم أولا ، يكون له الحق أن تنتهى المباراة لصالحه حال انتهاءها بالتعادل ، ولكن قامت جيانا في اخر 15 ثانية بحرمان لاعبة الصين من ميزة الترجيح ، والتي تضيع من اللاعب حال قيامه بفعل ممنوع مثل الهجوم أو الإمساك أو تضييع وقت ، وهو ما نجحت جيانا في إيقاع لاعبة الصين فيه ، وبالتالي تعادلت معها 1/1 .

واختتم الخبير التحكيمى حديثه أنه كان من المفترض أن يكون التصويت 3/2 لصالح جيانا بالترجيح ، لكن فوجئنا بالعكس هو الذى حدث .

وتوجت جيانا فاروق لاعبة منختب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم ، بعد التعادل مع لاعبة الصين 1/1 ، و اللجوء إلى الترجيح ، والذى جاء لصالح اللاعبة الصينية 3/2 .

وتسود حالة من الغضب الجماهيرى الكبير تجاه الحكم المغربي الزيتونى، بعد حكمه ضد جيانا فاروق ولصالح اللاعبية الصينية المنافسة، كون القرار لم يكن صائبا ويخالف أى أسس تحكيمية ممكن أن يعتمد عليها فى مثل هذه الحالة.