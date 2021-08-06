شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يحتفل بـ200 مباراة مع الأهلى: أتمنى المساهمة فى تحقيق مزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، بوصوله إلى 200 مباراة مع النادى الأهلى، مؤكدا أن فخور بكونه جزء من كيان القلعة الحمراء ويشارك فى تاريخه، متمنيا أن يساهم فى تحقيق المزيد من البطولات مع النادى الأهلى.

وكتب هانى، عبر حسابه على انستجرام: "أتشرف أن أكون جزء من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير فى تاريخ هذا النادى العظيم، اليوم أكملت 200 مباراة بقميص النادى الأهلى مشوار طويل بدأ منذ أن كنت ناشيء فى صفوف النادى وحلم كبير تحقق بتحقيق البطولات والانتصارات مع هذا الكيان الكبير".

وأضاف هانى: "أشكر كل المدربين الذين تعاملت معهم منذ بدايتى إلى الآن، وشكر خاص إلى زملائى اللاعبين الذين ساعدونى دائما، وشكر خاص لجمهور النادى الأهلى العظيم الذى دائما ما كان السند والداعم لى فى كل مراحلى مع النادى الأهلى، وأتمنى أن أساهم فى تحقيق المزيد من البطولات للنادى الأهلى".





من ناحية أخرى، يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته ضد سيراميكا غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والاستمرار في مواصلة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري.

ويعقد موسيماني محاضرات فنية مع لاعبيه اليوم من أجل مطالبتهم بضرورة التركيز الشديد واستعادة مستواهم المعهود الذي ظهروا عليها في مبارياتهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباريات المتبقية من عمر الدوري، وضرورة واللعب بروح وعزيمة عالية على مدار الـ90 دقيقة، لاسيما أن المباريات المتبقية ستكون صعبة ولا توجد مباراة سهلة مع الدخول للأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.