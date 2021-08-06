شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم هداف الزمالك فى تاريخ مواجهات المحلة.. والعندليب الأكثر مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام غزل المحلة في السابعة مساء غدا السبت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بفارق الأهداف في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يقع غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

ووفقًا لما نشره موقع الزمالك الرسمى، فإن حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف في شباك غزل المحلة في جميع المباريات التي خاضها مع الزمالك أمام الفريق المنافس.

ويعتلي عبد الحليم علي مهاجم الفريق الأبيض السابق قائمة الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين، وخاض 14 مباراة أمام غزل المحلة في تاريخه مع القلعة البيضاء.

ويتواجد الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة غدا أمام غزل المحلة، وسيستمر الفريق في معسكره لحين خوض لقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.