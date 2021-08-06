شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة جنوب إفريقية: الأهلى أنهى صفقة بيرسى تاو مقابل 2.7 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع صحيفة Kick Off الجنوب إفريقية، عن قيمة صفقة انتقال لاعب برايتون الإنجليزى، بيرسى تاو، إلى النادى الأهلى، بعد الأنباء الكثيرة التى اشارت إلى أن إدارة النادى الأحمر نجحت فى التوصل إلى إتفاق مع النادى الإنجليزي، بخصوص الاتفاقات المالية التى ساهمت فى الاقتراب من حسم الصفقة بشكل رسمى.

وقال الموقع الجنوب أفريقي، أن الأهلى سيتحمل 2.7 مليون يورو، سيتم دفعها من خلال أقساط، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الموهوب، المطلوب ضمه بشدة وفقا لرؤية بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر.





ووفقا للصحيفة الجنوب إفريقية، فإن الأهلى توصل، اليوم الجمعة، لاتفاق للتعاقد مع بيرسى تاو، ليجتمع من جديد مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، مؤكدة نقلا عن مصادر خاصة لها، أن برايتون طلب الحصول على 4 ملايين جنيه من أى نادى يرغب فى الحصول على خدمات بيرسى تاو.





وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن الأهلى وصل لاتفاق مع نادى برايتون على ضم بيرسى تاو مقابل 2.7 مليون يورو، على أن يتم تسديدها على عدة أقساط، وهو ما تم الموافقة عليه من جانب برايتون.

وأكدت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن برايتون الإنجليزى، رحب بعرض الأهلى فى ظل تبقى موسم واحد فقط فى عقد بيرسى، وهو ما رجع المفاوضات بقوة بين برايتون مع مدير التعاقدات أمير توفيق.

وأنهت الصحيفة تقريرها، بالتأكيد أن بيرسى تاو سينضم للنادى الأهلى مقابل 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.