شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ضياء السيد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر الأولمبى خلفا لشوقى غريب المدير الفنى السابق.

وفتح اتحاد الكرة ملف المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، استعدادا لخوض التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا والتى سيصعد الفرق الثلاثة الأولى بها إلى أولمبياد باريس 2024.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

توجيه الشكر للجهاز الفني و الاداري و الطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية و خاضوا مباريات صعبة و نجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين و أستراليا و كان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب

إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة

صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري

إرسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن