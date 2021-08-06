شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. فراعنة اليد يتربعون على عرش أفريقيا بـ 4 انجازات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجازات تشهد عليها الساحات الدولية، في منافسات كرة اليد، وضعت منتخب الفراعنة في مختلف مراحلة السنية، في مكانة أعلى من منافسيه، على مستوى القارة السمراء، بعدما تغلب المنتخب الوطني لليد على كبار اللعبة في مختلف المسابقات الدولية.

وشهدت أولمبياد طوكيو 2020، والمقامة حالياً في اليابان، تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي، ورغم الخسارة في اللقاء الأخير أمام فرنسا، إلا أن التأهل في حد ذاته يعد إنجازاً فريداً لمنتخب أفريقي وعربي صنع التاريخ بشكل غير مسبوق، ليكون الفراعنة خير ممثل للقارة السمراء والعرب.

التأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد كان حلقة في سلسلة إنجازات فراعنة اليد كأول منتخب عربي وأفريقي يسجل ذلك الانجاز، حيث جاءت قائمة انجازات منتخب اليد كالتالي:

ـ أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد

ـ أول منتخب عربي وافريقيا تأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكره اليد

ـ أول منتخب يفوز بذهبيه دورة الالعاب الأولمبية للشباب عربي وأفريقي

ـ أول منتخب عربي و أفريقي يفوز بكأس العالم للشباب والناشئين