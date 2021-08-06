شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. الكاراتية يدرس صرف مكافأة فورية لجيانا فاروق بعد برونزية الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن جيانا فاروق كانت تستحق الميدالية الذهبية ، وليس البرونزية فقط ، خاصة وأنها بذلت كل جهد خلال السنوات الماضية، وهو انعكس على مستواها في البطولة.

وأَضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة من طوكيو أن اللاعبة تعرضت لظلم تحكيمى خاصة وأنها حصلت على صوتين من أصل 5 أصوات ، وهو ما حرمها من المنافسة على الذهبية.

وأشار رئيس الاتحاد أنه سيتواصل مع مسئولى الرياضة لبحث إمكانية صرف مكافأة فورية للاعبة وفقا للوائح والقوانين.

توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.