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شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يصل المعادى للاحتفال ببرونزية الأولمبياد فور العودة من طوكيو ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل محمد إبراهيم كيشو بطل منتخب المصارعة إلى المركز الأولمبى بالمعادى ، فور وصوله إلى القاهرة قادما من طوكيو بعد التتويج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو .
رافق كيشو الى المركز أسرته وأصدقاءه، من خلال الحافلة المكشوفة التي نقلته من المطار الى المعادى، حيث جال به في شوارع القاهرة ، احتفالا بالإنجاز الذى حققه في البطولة .
وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسى " أرتيم سوركوف".
وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز فى النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتى تنص على فوز المصارع الذى يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.
كيشو فى المعادى
كيشو فى المركز الاولمبى