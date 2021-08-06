شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يصل المعادى للاحتفال ببرونزية الأولمبياد فور العودة من طوكيو ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد إبراهيم كيشو بطل منتخب المصارعة إلى المركز الأولمبى بالمعادى ، فور وصوله إلى القاهرة قادما من طوكيو بعد التتويج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو .

رافق كيشو الى المركز أسرته وأصدقاءه، من خلال الحافلة المكشوفة التي نقلته من المطار الى المعادى، حيث جال به في شوارع القاهرة ، احتفالا بالإنجاز الذى حققه في البطولة .

وحقق محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على منافسه، الروسى " أرتيم سوركوف".

وتغلب كيشو، على بطل العالم السابق سوركوف عبر التعادل "1-1" محققا الفوز فى النزال بفضل قاعدة المتعادل الأخير، والتى تنص على فوز المصارع الذى يعادل النتيجة، ليحقق النصر لمصر ويرفع رايتها عالية خفاقة، ويسعد قلوب الملايين.



كيشو فى المعادى