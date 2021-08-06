بعد حصدها البرونزية كأول ميدالية في تاريخ الكاراتيه.. أول تعليق من جيانا فاروق

الشارقة - اميمة ياسر - جيانا فاروق دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبحت أول لاعبة في تاريخ الكاراتيه المصري تتوج بميدالية أولمبية، وذلك بعد إدراج الكاراتيه أولمبيا خلال الدورة الحالية التي تستضيفها طوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وعلقت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه المصري، على فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو عقب خسارتها أمام الصينية يين شياويان المصنفة الثانية عالميا والأولى أولمبيا بأسبقية تحقيق النقاط، رغم التعادل 1 - 1، في الدور نصف النهائي، في منافسات الكوميتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتضيف الميدالية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حصدت البعثة المصرية 3 ميداليات برونزية سابقة.

وقالت جيانا، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:«أعتذر عن عدم الفوز بميدالية ذهبية والحكم ظلمني ولا أستطيع تغيير قرار الحكم رغم أنني الأحق بالتتويج بالميدالية الذهبية، لأن النقطة التي حصلت عليها المنافسة جاءت بتقييم من الحكم».

وتابعت: «قبل المباريات أكون حريصة على التواصل مع المعد النفسي حتى أتأهل بشكل جيد وهو أمر هام جدا، وقبل الأولمبياد وعدت البطل الأولمبي كرم جابر بالسير على خطاه وحصد ميدالية أولمبية مثله، واستفدت من نصائحه، خاصة وأنها أول مشاركة لي في الأولمبياد، وكنت أتمنى التتويج بميدالية ذهبية مثله ولكن حصد برونزية في أول مشاركة للعبة الكاراتيه يعد إنجازا كبيرا لمصر، وتتويج مجهود اللجنة الأولمبية واتحاد الكاراتيه فضلا عن مساندة أسرتي لي، وأشعر أن ربنا استجاب لدعائهم وأتمنى مواصلة الإنجازات في الفترة المقبلة».