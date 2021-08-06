الإسرائيلية راز هيرشكو تشيد بشجاعة لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني

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في مقابلة حصرية مع "عرب نيوز"، أشادت لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو بشجاعة السعودية تهاني الحطاني التي تحدت الصعوبات السياسية لتقبل منافستها في مباراة جمعتهما في أولمبياد طوكيو.

"الخليج 365" من دبي: لاعبتا جودو وسجادة واحدة ومسابقة أولمبية. صود أن تكون الرياضيتان المتنافستان تهاني القحطاني وراز هيرشكو من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ما جعلت الجولة الأولى والأخيرة من لقاء الجودو للسيدات فئة 78 كيلوغراماً في طوكيو 2020 أكثر من مجرد مباراة عادية.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنكليزية، لا علاقات رسمية بين البلدين ولا تاريخ في المنافسة الرياضية بينهما. علاوة على ذلك، دفع السياسات الإقليمية وحركات المقاطعة الرياضيين العرب إلى عدم المشاركة في أي مباراة ضد نظير إسرائيلي خوفًا من أن يُفسر ذلك على أنه شكل من أشكال الاعتراف بإسرائيل.

لهذا السبب، في مقابلة حصرية مع "عرب نيوز، أشادت لاعبة الجودو الإسرائيلية هيرشكو بشجاعة تهاني القحطاني. لم يقتصر الأمر على تحدي لاعبة الجودو السعودية الدعوات الشعبية لمقاطعة المباراة، لكنها شاركت وهي تعلم جيدًا أن هيرشكو تتمتع بخبرة دولية أكبر كثيرًا من خبرتها.

قالت اللاعبة الإسرائيلية البالغة من العمر 23 عامًا: "أعتقد أن من المدهش أن ننحي السياسة جانبًا لنفعل شيئًا نحبه. كنت متحمسًا للغاية لأن أي شيء يمكن أن يحدث في الأولمبياد. وكنت أعلم أن من النادر أن يقبل عربي القتال بهذه الطريقة، لكنني كنت متحمسة للغاية عندما قبلت تهاني. وضع كلانا السياسة جانبًا وفعلنا ما أحببناه معًا في المباراة".

انسحب الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبد الرسول من مسابقة الجودو للرجال وزن زائد 73 كجم بدلًا من مواجهة رياضي إسرائيلي. لكن القحطاني اختارت التنافس ضد هيرشكو، وهذا قرار نال إشادة من وسائل الإعلام اليابانية، وأثار موجة من الدعم من شخصيات بارزة ومن عشاق الرياضة في السعودية.

كانت القحطاني آخر لاعبة من بين 33 رياضية في المملكة تؤكد مكانها في طوكيو 2020، وهي ثاني لاعبة جودو أولمبية من السعودية منذ أولمبياد لندن 2012.

كانت الرياضيتان قد خرجتا جنبًا إلى جنب على السجادة قبل أن يتبين أنها مباراة صعبة للسعودية عديمة الخبرة البالغة من العمر 22 عامًا. مع تقدم المعركة، حصدت هيرشكو النقاط. وفي نهاية المطاف فازت على القحطاني 11-0.

قالت: "لقد كانت معركة صعبة في البداية. فالقحطاني كانت شجاعة لخوض القتال على الرغم من ضغوط مثيري الكراهية بشأن قرارها مواجهتي".

وأشارت إلى أنها والقحطاني مجرد بشر، فتاتان تلعبان في مباراة: "لا أعتقد أن الأمر كان مختلفًا عن قتال شخص من الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا. كان من الرائع قبول القحطاني بشجاعة وترك السياسة بعيدًا".

بعد خسارة القحطاني تساءل البعض عما إذا كان ضغط الموقف قد أثر على أدائها.

في حين لم تكن القحطاني متاحة للتعليق، أشارت هيرشكو إلى أهمية المباراة وكيف يمكن الرياضة أن تكون قوة موحدة في وقت استمرت فيه السياسة في الشرق الأوسط موضوعًا ساخنًا، حتى بعد تطبيع العديد من الدول العلاقات مع إسرائيل. قالت: "السياسة لا علاقة لها، كانت مباراة جيدة".

في بيان بعد المباراة، قال الاتحاد الدولي للجودو: "تظهر هذه اللعبة أن الرياضة يمكن أن تتجاوز التأثيرات السياسية والخارجية".

أظهر أداء القحطاني الشجاع داخل وخارج الجودو تحولًا ملحوظًا في السعودية، وانفتاحًا للارتقاء فوق الجغرافيا السياسية الحالية في مجال الرياضة والثقافة، وكلاهما طريقان يمكن أن يجمع الناس من الدول المتعارضة معًا.

وحول ما إذا كانت ستقبل دعوة للمنافسة في السعودية، قالت هيرشكو: "بالطبع ، لمَ لا؟"

الصورة: الإسرائيلية راز هيرشكو (باللون الأزرق) والسعودية تهاني القحطاني تتنافسان في جولة الإقصاء للسيدات +78 كجم خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في نيبون بودوكان، طوكيو، اليابان، في 30 يوليو 2021