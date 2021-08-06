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تمديد عقد ميسي كان سيشكل "مخاطر مالية" لبرشلونة

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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: أقرّ رئيس برشلونة جوان لابورتا أنّ تمديد عقد نجم الفريق وقائده الأرجنتيني ليونيل كان سيشكّل "مخاطر ماليّة" للنادي الكاتالوني الذي يرزح تحت ضائقة ماليّة، مؤكّداً أنّه قام "بما هو أفضل لمصلحة" النادي.

وأضاف لابورتا في مؤتمر صحافي عقده عقب الإعلان عن رحيل ميسي عن "كامب نو" بعد 20 عاماً سطّر خلالها ملحمة كرويّة، أنّ الأخير تلقّى "عروضاً أخرى"، من دون أن يعلن هويّة الأندية المهتمّة بالتعاقد مع حامل الكرة الذهبية 6 مرات.

وتابع "ينطوي استثمار من الحجم الذي يمثّله ليو ميسي على مخاطر معيّنة كنا مستعدّين لتحمّلها" ولكن "عندما أدركنا بالتفصيل وضع النادي" بعد التدقيق، "لم نرغب في تعريض المؤسسة لمزيد من الخطر".

وكان لابورتا الذي انتُخب مجدّداً لرئاسة برشلونة في آذار/ مارس الماضي على خلفيّة الوعد الذي أطلقه بإبقاء ميسي في برشلونة، اتّهم أيضاً نظام اللّعب المالي النظيف الذي وضعته رابطة بمنعه من الوفاء بوعده.

وقال "أنا حزين، لكنّني أعتقد أنّنا فعلنا ما هو أفضل لمصالح" النادي.

وبحسب وسائل إعلام، يتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي للحصول على خدمات "البرغوث".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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