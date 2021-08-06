دورة واشنطن: نادال يودّع المنافسات بخسارة مفاجئة

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واشنطن: ودّع الإسباني رافايل نادال دورة واشنطن في كرة المضرب، أولى مشاركاته بعد غياب عن الملاعب لمدّة شهرين بسبب الإصابة، وذلك بخسارته أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس 6-4، 1-6، و6-4 في الدور الثالث.

رغم خسارته، أبدى نادال سعادته بتطوّر حالة قدمه المُصابة، مشيرًا إلى ذلك "يبقيه على قناعة بأنّ الأشياء المهمّة ممكنة".

وكان نادال هزم في الدور الثاني الأميركي جاك سوك متحاملاً على إصابته، حيث كشف بعد المباراة أنّه شعر ببعض الأوجاع. وتُعتبر هذه المشاركة الأولى للنجم الإسباني منذ خسارته في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نادال "الخبر الأجمل أنّ قدمي كانت بحالة أفضل. كنت قادراً على التحرّك بشكل أفضل قليلًا، وبالتالي هذا الأمر مهم جدّاً، وبالنسبة إلي شخصيًّا فإنّ الإستمرار بالإستمتاع بالرياضة والتحلّي بالطاقة، فهذا يجعلني أؤمن بأنّ الأشياء المهمّة ممكنة".

نادال يعاني ويتدرّب

تأتي دورة واشنطن كمحطّة تحضيريّة لنادال وجميع اللّاعبين لبطولة الولايات المتّحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 آب/أغسطس الجاري.

يدخل الثلاثي ديوكوفيتش، نادال والسويسري روجيه فيدرير إلى بطولة فلاشينغ ميدوز متساوين بـ20 لقباً ضمن البطولات الكبرى "الغراند سلام"، حيث يطمح النجم الصربي إلى تحقيق لقب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرّة الأولى منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

بالنسبة إلى نادال، فإنّ الإستمرار في تطوير مستواه لا مفرّ منه، ويتابع "عانيتُ من مشاكل عدّة في القدم، لم أستطع التدرّب لمدّة الأيّام التي أردتها، لكنّني فعلت بحسب ما كان متاحاً".

وأضاف "بذلت قصارى جهدي هنا. أحاول بجهد كبير. لكنّ الأمر لم يكن كافياً. سأستمرّ في المحاولة للتحضير بالشكل المناسب كي أحصل على فرصة أن أكون أفضل في وقت قريب".

وبسبب إصابته، غاب الماتادور الإسباني عن المشاركة في بطولتي ويمبلدون والألعاب الأولمبيّة.

بدوره، وصف هاريس المصنّف خمسين فوزه بـ "الأعظم في مسيرته". ينضم فوزه على نادال إلى سلسلة إنتصارات لافتة حقّقها في العام الحالي بما فيها على حساب النمسوي دومينيك تيم، المصنّف رابعاً وحامل اللّقب بطولة الولايات المتّحدة، في بطولة دبي.