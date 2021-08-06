بطولة إسبانيا: صحف كاتالونيا تحت صدمة رحيل ميسي

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برشلونة: أحدث الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة زلزالاً في إسبانيا، بحسب الصحف المحليّة التي بدت في حالة من الصدمة في أعدادها الصادرة صباحًا والتي تحدّثت فيها عن "دراما حقيقيّة".

"دراما، ميسي يغادر"، هكذا عنونت صحيفة برشلونة الرياضيّة اليوميّة، فيما وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية الأمر بـ"القنبلة".

من جهتها، كتبت جريدة "أل بيريوديكو" في صفحتها الأولى "شيئ لا يصدّق" مرفقة التقرير بصورة للنجم الأرجنتيني وهو يحيي الجمهور، كما كتبت الصحيفة المحليّة الذائعة الصيت "ميسي، وداع حزين لعصر مذهل".

وفيما كانت كل توقّعات الصحف الإسبانية تشير إلى إتجاه ميسي لتجديد عقده مع فريق الـ"بلاوغرانا"، وقع الخبر كالصاعقة على الرؤوس مساء الخميس، حيث وصلت مسيرة إبن الـ 34 عاماً التي دامت عشرين عاماً إلى نهايتها في كامب نو.

ميسي متفاجئ

وبحسب صحيفة سبورت، فإنّ "ليونيل ميسي كان أول المتفاجئين من نتيجة المفاوضات حول تجديد العقد" وتابعت "كان يتوقّع أن تُحسم كافة الأمور الخميس" وذلك بعد لقاء أخير بين والده بصفته أيضاً وكيل أعماله ورئيس النادي خوان لابورتا.

وأصدر برشلونة بياناً الخميس جاء فيه "على الرغم من التوصّل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الإقتصاديّة والهيكليّة (قوانين الرابطة الإسبانية)".

بدورها، وجّهت الصحيفة اليوميّة إل باييس" إنتقاداً للأبورتا، منوّهة بأنّ "أحداً لم يتوقّع مثل هذا الإنفصال الغريب"، معتبرة أنّ رئيس النادي وعد المشجّعين ببقاء ميسي في وقت سابق.

وأضافت الصحيفة "يدلّ الطلاق الذي وقع بين الطرفين إلى إفلاس مالي ورياضي وأخلاقي للنادي الكاتالوني".