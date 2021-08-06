بدأ مع موسيمانى.. بيرسى تاو صفقة الأهلى المنتظرة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى الأهلى من ضم بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بناء على رؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي والذى على دراية بإمكانات تاو خاصة أنه لعب تحت قيادته في صفوف صن داونز الجنوب أفريقي خمسة مواسم، وحقق معه العديد من البطولات أفضلها دورى أبطال افريقيا 2016 .

ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزى، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم لصالح النادي الأهلي.

وعلم ”الخليج 365” أن موسيماني فتح خط إتصالات مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.

ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً في نادي صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.