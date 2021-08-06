شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تضيف الميدالية الـ 36 لمصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية بعدما حصدت الميدالية البرونزية خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ورفعت جيانا فاروق رصيد مصر من التتويج بالميداليات إلى 36 ميدالية في الأولمبياد تاريخيا، بينما حصدت البرونزية الـ19 لـ مصر تاريخيا، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وتعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقاً للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ 13 ميدالية 5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات

وتأتي المصارعة الرومانية في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية.

فيما تحل الملاكمة في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات بواق 3 برونزيات وفضية واحدة.

ويحتل التايكوندو المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية

ويأتي الغطس في المركز الخامس برصيد ميداليتين واحدة فضية وأخرى برونزية، ويليه الجودو بنفس الرصيد.

وحقق سلاح الشيش ميدالية واحدة فضية، فيما حقق الكاراتية ميدالية أخرى برونزية.