شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أقنع موسيماني بيرسي تاو بالرحيل من إنجلترا للأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم لصالح النادي الأهلي.

وعلم ”الخليج 365” أن موسيماني فتح خط إتصالات مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي طوال الأيام الماضية وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.

ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كان يتواجدان سوياً في نادي صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.

كما أن التواجد ضمن صفوف الأهلي سيتيح له فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة وهي فرصة جيدة للتألق من جديد ولفت أنظار أندية كثيرة في أوربا.

على صعيد متصل ، يناقش مسئولو الأهلى مع بيتسو موسيمانى اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو بدلاً منه.

بيرسى تاو يقترب من الأهلى

وبات انتقال بيرسى تاو للأهلى مسألة وقت بعدما اقترب مسئولو القلعة الحمراء من ضم اللاعب بشكل نهائى عقب نجاح المفاوضات بين الأهلى والنادى الإنجليزى.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل الكونغولى والتر بواليا بنهاية الموسم الجارى وسيتم التعاقد مع الموزمبيقى لويس سيمبا التنزانى بدلاً منه.

بيرسي تاو ينهى علاقة أحد الأجانب مع الأهلى

ومن المقرر أن يناقش مسئولو القلعة الحمراء موسيماني فى اللاعب الأجنبى الذى سيرحل من أجل قيد بيرسي تاو بدلاً منه، حيث تشير الدلائل إلى أن الأهلي سوف يستغني عن النيجيرى جونيور أجايى أو المالى آليو ديانج.

الأهلى يترقب احتراف ديانج فى أوروبا بعدما تلقى عروضاً من أندية خارجية أبرزها من جالطة سراى التركى وآخر من الدورى الإسبانى تردد أنه من أوساسونا.

حال احتراف ديانج سيتم قيد بيرسي تاو بدلاً منه، أما حال فشل احتراف اللاعب المالى سيتم الأستغناء عن جونيور أجايى.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

وحدد النادى الإنجليزى فى وقت سابق سعر بيع تاو وقدره 6 ملايين يورو، لكن فى الفترة الأخيرة، خفض برايتون مطالبه المادية عند 4 ملايين يورو.