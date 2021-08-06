شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبى الزمالك للكشف عن فيروس كورونا، سلبية، لجميع أفراد الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين فى السابعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

فيما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمود جنش حارس الفريق فى حراسة مرمى الأبيض بشكل أساسى حيث سيدفع به كارتيرون فى التشكيلة الأساسية لمباراة غزل المحلة، بعدما تولى جنش حراسة مرمى الزمالك فى 12 مباراة هذا الموسم من بينهم 6 مباريات فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه فى 7 مباريات فيما استقبل 9 أهداف.

ويختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة غزل المحلة، فى بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدرها حاليًا الأهلى بالتفوق على الزمالك فى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أيضًا حيث يمتلك القطبين 61 نقطة بعد خوضهما 27 مباراة، وحرص كارتيرون خلال مران الأمس الذى أقيم فى الخامسة مساءً، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز فقط فى مباريات الفريق وحصد الثلاث نقاط فى كل لقاء بغض النظر عن نتائج الأهلى فى المسابقة.

ومن المقرر، أن يطبق كارتيرون خطة المباراة فى مران الليلة حيث سيقوم بإجراء تقسيمة بالتشكيلة الأساسية التى سيدفع بها فى المباراة مع البدلاء من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها باللقاء إلى جانب زيادة معدل الانسجام بين العناصر الأساسية بعد فترة طويلة من الراحة دون خوض مباريات رسمية والتى استغلها الفريق فى خوض عدة وديات بالمعسكر الحالى فى برج العرب لتجهيز اللاعبين لموقعة المحلة.