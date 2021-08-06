شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات المصريين في طوكيو غداً السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة المصرية، منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، غداً السبت، حيث تعد مباراة منتخب اليد مع نظيره الإسباني من أبرز المنافسات المرتقبة غداً، خاصة أنها تقام على تحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب الميدالية البرونزية في طوكيو.

كما يشارك كل من، أحمد حامد، وأحمد الجندى في منافسات السلاح والسباح بالخماسي الحديث.

وفي منافسات الجمباز الإيقاعي يشارك كل من، لوجين السيد/ بولينا فؤاد / سلمى صالح/ ملك سليم / تيا صبحى.

بينما تشارك كل من، نورا/ جيادا/ ليلى / نيهال/فريدة /شهد/مريم/هنا في منافسات السباحة التوقيعية.

وتنافس فريال عبدالعزيز في تصفيات الكاراتيه بمنافسات وزن 61 كيلو جرام.