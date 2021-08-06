7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 6 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إيقاف حسين السيد مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز، و جيانا فاروق تتوج ببرونزية الكاراتيه كأول مصرية و أفريقية وعربية.

جيانا فاروق تتوج ببرونزية الكاراتيه كأول مصرية و أفريقية وعربية

توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 61 كجم ، بدورة الألعاب الأولمبية، التى تقام بطوكيو ، بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، ولكن الفوز جاء باختيار الحكام .

والدة جيانا فاروق: ابنتي تعرضت لظلم..والبطلة المصرية " كان نفسي أفرح عريسي بالذهب"

أعربت والدة جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن حزنها الشديد من الظلم التحكيمي الذي تعرضت له البطلة المصرية في مباراتها الأخيرة بنصف نهائي الأولمبياد أمام لاعبة الصين.

إيقاف حسين السيد مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة الإسماعيلى وبيراميدز

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف حسين السيد لاعب الإسماعيلي مباراة واحدة بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

الإجهاد يمنع حسام البدرى من خوض ودية فى سبتمبر قبل مواجهة أنجولا

اضطر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، لعدم خوض مباريات ودية قبل مواجهة أنجولا أحد يومى 3 أو 4 سبتمبر المقبل فى افتتاح تصفيات كأس العالم، بعد ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة بهدف الانتهاء منه يوم 27 أغسطس الجارى، حيث يخشى البدرى تعرض اللاعبين للإصابات بسبب حالة الإجهاد والإرهاق التى تسيطر عليهم وتحديدا لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز.

الأهلى يبحث مع موسيمانى ضحية صفقة بيرسي تاو

يناقش مسئولو النادى الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق اللاعب الأجنبى، الذى سيتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى بدلاً منه.

أجايي يقترب من حجز مكان بقائمة الأهلي للموسم الجديد

اقترب النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي من حجز مكان في قائمة الفريق الأحمر بالموسم المقبل بعدما ارتفعت أسهمه في البقاء وعدم رحيله في الصيف، رغم تفاوض الإدارة الحمراء مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان أجايي من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

اتحاد الكرة يحرم عبد الرحمن مجدى من مكافأة التأهل لربع نهائى الأولمبياد

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على عدم صرف مكافأة تأهل المنتخب الاولمبى لربع نهائى أولمبياد طوكيو، لصالح لاعب الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى ، بعد أزمته الأخيرة مع إحدى العاملات بفندق الإقامة فى مدينة سابورو اليابانية.