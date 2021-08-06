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شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..10 معلومات عن جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كجم ، في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، بعد الخسارة أمام لاعبة الصين في مباراة نصف النهائي من منافسات 61 كجم .
نرصد في السطور التالية أهم 10 معلومات عن جيانا فاروق
- تبلغ 27 عاما حيث أنها مواليد 1994
- لها من الاشقاء أخ و أخت
- بدأت الرياضة مع لعبة السباحة
- تلعب للنادى الأهلى المصرى
- درست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس
- حققت 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم
- رصيدها 13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى و15 ميدالية فضية
- توجت ببرونزية دورة الالعاب الأفريقية 2019 بالمغرب
- .تمت خطبتها يوليو من العام الماضى وعلى وشك الزواج بعد أيام
- توجت بالبرونزية الأولمبية كأول مصرية و أفريقية وعربية