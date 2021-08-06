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أولمبياد طوكيو ..10 معلومات عن جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه

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القاهرة - سامية سيد -  

توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كجم ،  في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، بعد  الخسارة أمام لاعبة الصين في مباراة نصف النهائي من منافسات 61 كجم .

نرصد في السطور التالية أهم  10 معلومات عن جيانا فاروق

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- تبلغ 27 عاما حيث أنها مواليد 1994

 - لها من الاشقاء أخ و أخت

- بدأت مع لعبة السباحة

 

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- تلعب للنادى الأهلى المصرى 

- درست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس

 

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- حققت 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم

- رصيدها 13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى و15 ميدالية فضية

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- توجت ببرونزية دورة الالعاب الأفريقية 2019 بالمغرب

- .تمت خطبتها يوليو من العام الماضى وعلى وشك الزواج بعد أيام

- توجت بالبرونزية الأولمبية كأول مصرية و أفريقية وعربية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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