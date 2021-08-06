شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..10 معلومات عن جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كجم ، في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو ، بعد الخسارة أمام لاعبة الصين في مباراة نصف النهائي من منافسات 61 كجم .

نرصد في السطور التالية أهم 10 معلومات عن جيانا فاروق

- تبلغ 27 عاما حيث أنها مواليد 1994

- لها من الاشقاء أخ و أخت

- بدأت الرياضة مع لعبة السباحة

- تلعب للنادى الأهلى المصرى

- درست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس

- حققت 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم

- رصيدها 13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى و15 ميدالية فضية

- توجت ببرونزية دورة الالعاب الأفريقية 2019 بالمغرب

- .تمت خطبتها يوليو من العام الماضى وعلى وشك الزواج بعد أيام

- توجت بالبرونزية الأولمبية كأول مصرية و أفريقية وعربية