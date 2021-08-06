شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند لاعب اليد: أشعر بخيبة أمل بعد مباراة فرنسا ولدينا معركة للفوز بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللاعب محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، المحترف فى صفوف نادى نيم الفرنسى، عن خيبة أمله للخسارة أمام فرنسا، فى نصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، مؤكدا أنه مازالت هناك مباراة ومعركة قوية أمام منتخب إسبانيا للحصول على الميدالية البرونزية.

وقال سند، فى تدوينه عبر حسابه على موقع إنستجرام: "خيبة أمل كبيرة بخسارة نصف النهائى، ومع ذلك لا يزال لدينا معركة أخيرة للحصول على ميدالية أولمبية".



محمد سند

وضرب منتخب مصر لكرة اليد الأول موعدا مع نظيره الإسبانى فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، غدا السبت، فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .





بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى، غد السبت أيضا، للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

وتلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، لينافس على الميدالية البرونزية.