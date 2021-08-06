شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جيانا فاروق: ابنتي تعرضت لظلم..والبطلة المصرية " كان نفسي أفرح عريسي بالذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت والدة جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، عن حزنها الشديد من الظلم التحكيمي الذي تعرضت له البطلة المصرية في مباراتها الأخيرة بنصف نهائي الأولمبياد أمام لاعبة الصين.

وقالت والدة جيانا عبر برنامج "طوكيو 2020" على قناة أون تايم سبورت موجهة كلامها إلى ابنتها: تعرضت لظلم بيّن وحرام ما حدث وأي حد يفهم في الكاراتية سيعرف أنك تعرضت للظلم، أنت بطلة والمباراة بتاعتك والحمد لله وفي نظر الجماهير لست مقصرة.

من جانبها ، قالت جيانا فاروق: حقك عليا ، والدتي كانت تحضر معي كل التدريبات منذ أن كنت طفلة كان نفسي أفرحها بالذهب وان شاء الله افرحك بحاجة تانية.

أضافت جيانا فاروق: تعبت وشقيت وليس أنا فقط، ربنا كرمني بسبب الناس اللي تعبت معايا من أهلي ومدربيني واللجنة الأولمبية والاتحاد والدولة، أشكر كل الناس الذين دعو لي وربنا استجاب لدعواتكم وحصدت ميدالية.

واصلت: أتمنى أكون فرحت الجماهير ليست الميدالية التي كنت أتمناها ولكن الحمد لله، وخطيبي دعمني كثيراً كنت أتمنى اسعاده بالذهب ولكن لم يحدث وأتمنى أن يسعدني هو بالحصول على الدكتوراه وزفافنا بعد أيام.

واختتمت: شرف لأي مصري أن يحمل علم بلده في الأولمبياد، ولا أصدق حتى الآن أنه تم اختياري لحمل العلم في الحفل الختامي، وأشكر هشام حطب على اختياره لي، وهذا أسعدني أكثر من الميدالية.

وحققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخاسرفي مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى 4 ميداليات برونزية بعد تحقيق سيف عيسى وهدايا ملاك لاعبا التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الميداليات البرونزية.