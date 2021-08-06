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والدة جيانا فاروق لليوم السابع : التحكيم ظلمها وراضيين بنصينا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت إلهام عبد الكريم والدة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والمتوجة بميدالية برونزية في وزن 61 كجم خلال أولمبياد طوكيو الحالية ، وأكدت أن ابنتها كانت  متقدمة بالهجوم ، وأن النقطة التي حققتها لاعبة الصين ، جاءت من الهجمة التي بدأت بها جيانا ، واستطاعت جيانا أن تعوض النقطة ، وتتعادل مع المنافسة الصينية .

وأَضافت والدة اللاعبة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعبة الصينية ارتكبت خطأ ، وتم سحب الترجيح منها ، وفى النهاية عند التصويت فوجئنا  أن اثنان منحوا الأصوات لجيانا ومثلهما للاعبة الصين ، ولكن حكم الساحة منح الصوت للاعبة الصين ، فبأى منطق هذا ؟

وأكدت الهام عبد الكريم أن جيانا لعبت بشرف ، و الحمد لله راضيين بنصيبنا ،وقبل مباراة نصف النهائي تواصلت معها و أخبرتها أنها لعبت اول 4 مباريات في دور المجموعات بمستوى ممتاز ،و قدمت مباريات جيدة ، لفتت أنظار الجميع اليها ، وكنت متأكدة أنها ستلعب على الذهب لكن الحمد لله على كل حال

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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