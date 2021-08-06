شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحرس مرمى الزمالك فى مواجهة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمود جنش حارس الفريق فى حراسة مرمى الأبيض بشكل أساسى حيث سيدفع به كارتيرون فى التشكيلة الأساسية لمباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وتولى جنش حراسة مرمى الزمالك فى 12 مباراة هذا الموسم من بينهم 6 مباريات فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه فى 7 مباريات فيما استقبل 9 أهداف.

كما يحدد الفرنسى كارتيرون مدى إمكانية الدفع بمحمود حمدى الونش مدافع الفريق فى التشكيل الأساسى لمواجهة غزل المحلة، وفقًا لمدى جاهزيته فى مران اليوم الجمعة، المقرر إقامته فى تمام الساعة الخامسة، بعد مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى النسخة الجارية من أولمبياد طوكيو، قبل أن يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك منذ مساء الثلاثاء الماضى.

ويختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة غزل المحلة، فى بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدرها حاليًا الأهلى بالتفوق على الزمالك فى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أيضًا حيث يمتلك القطبين 61 نقطة بعد خوضهما 27 مباراة، وحرص كارتيرون خلال مران الأمس الذى أقيم فى الخامسة مساءً، على التأكيد على لاعبى الأبيض بضرورة التركيز فقط فى مباريات الفريق وحصد الثلاث نقاط فى كل لقاء بغض النظر عن نتائج الأهلى فى المسابقة.

ومن المقرر، أن يطبق كارتيرون خطة المباراة فى مران الليلة حيث سيقوم بإجراء تقسيمة بالتشكيلة الأساسية التى سيدفع بها فى المباراة مع البدلاء من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها باللقاء إلى جانب زيادة معدل الانسجام بين العناصر الأساسية بعد فترة طويلة من الراحة دون خوض مباريات رسمية والتى استغلها الفريق فى خوض عدة وديات بالمعسكر الحالى فى برج العرب لتجهيز اللاعبين لموقعة المحلة.